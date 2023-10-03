شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال ضيف الموسيقى العربية فى احتفالية ذكرى العبور على المسرح الكبير.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة حيث تقيم عدد من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

ففى الثامنة والنصف مساء الجمعة 6 أكتوبر على المسرح الكبير تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ومشاركة المطرب أحمد جمال مع نجوم الاوبرا سارة ذكى، أحمد عصام، أحمد سعيد، مختارات من الأعمال الغنائية التى شكلت جانبا من الوجدان الوطنى للشعب المصرى منها تحيا مصر، هنحب مين، يا بوى يا مصر، على الرباية، حلوين دول، مصر اليوم فى عيد وغيرها.

وفى الثامنة والنصف مساء الجمعة 6 أكتوبر على مسرح الجمهورية يقام حفل لطلاب مركز تنمية المواهب يجمع مختارات من الأعمال الوطنية وتابلوهات استعراضية حماسية.

كما يحيي المطربان ياسر سلمان ورحاب عمر امسية فى الثامنة والنصف مساء الخميس 5 أكتوبر بمسرح أوبرا دمنهور تضم باقة من المؤلفات الوطنية والعاطفية منها يا حبيبتى يا مصر، يا حلو ناديلى، طاير يا هوى، امتى الزمان، بيت العز، وغيرها..

ويعقد في السابعة مساء الاثنين 9 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور لقاء يستضيف اللواء يحيى اللقاني من ابطال القوات المسلحة، القبطان عمر عز الدين قائد عمليات ايلات ويديره الدكتور محمد عبد الغنى تحت إشراف الفنان أمين الصرفي ويتخلله أوبريت بطولات أكتوبر وفقرة فنية للشاعرين محمود الكريتي.

وفى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 10 أكتوبر يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام بمصاحبة اوركسترا الأطفال والطلائع والشباب تحت اشراف الدكتورة نيفين المحمودى حفلا يتضمن نخبة مختارة من الاعمال التى تبرز الولاء والانتماء للوطن.