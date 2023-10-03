ويجز يجرى جولة فنية عالمية فى أوروبا وأمريكا

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القاهرة - سامية سيد - الخميس.. حفل لـ "ويجز" في لندن مع الصواريخ ونهال ضمن جولتة العالمية

يستعد مغني الراب ويجز لإحياء حفل جديد في لندن يوم الخميس المقبل، ويشاركه في الحفل الثنائي الشعبي "الصواريخ، والمغنية نهال، وذلك ضمن جولة عالمية يقوم بها ويجز في عدد من الولايات بأمريكا وأوروبا.

ويعد الحفل القادم احتفالا بالتنوع الموسيقي والتبادل الثقافي بين المشاركين، ومن المقرر أن يقدم ويجز تجربة موسيقية جديدة يجمع فيها بين الهيب هوب العربي والراب المصري، وهو ما بدأ به بالفعل خلال جولته التي بدأت يوم 27 من سبتمبر الماضي في الحفلات التي قدمها في بروكسل وبرلين و أمستردام، ليستكمل بعد ذلك جولته بعد لندن في تورنتو ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرهما.

نشأ ويجز في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية، بداية ويجز كانت من خلال أغنية «بطلوا فيك»، إلا أن أولى نجاحاته كانت أغنية "TNT" التي طُرحت عام 2018.شارك في مسلسل بيمبو للمخرج عمرو سلامة والذي يعد أول تجربة تمثيلية له في 2021 وضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقي شاب إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط.









