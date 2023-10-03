شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة "ع مفرق طريق": صناع الفيلم تعرضوا للإصابات وقت انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الفيلم اللبنانى "ع مفرق طريق" المشارك بمسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال٣٩، وأدارت الندوة الناقدة دعاء حلمى بحضور مخرجة العمل لارا سابا.

وتحدثت مخرجة العمل الفيلم اللبنانية لارا سابا عن الصعوبات والمعوقات والتحضيرات الخاصة بالفيلم قائلة: "الفيلم مر بالعديد من المصاعب حيث تم تصويره خلال فترة الكورونا سنة ٢٠١٩ وكنا في لبنان وقتها ايضا نتعرض لازمات اقتصادية صعبة وكان هناك ثورة في الشارع وانفجار مرفأ بيروت خاصة وأن كل فريق العمل أصيب وتعرض لخسائر كبيرة بسبب تلك التفجيرات سواء خسارة لأملاكه أو منزله أو فقدان أحد من أسرهم او إصابات بالغة.

واضافت:"وللاسف الفيلم لم يحصل على دعم من اي جهة ،حيث أن الفيلم تكلف ٢٠٠ الف دولار نصفهم كانوا بالبنك كدعم صغير، وحاولت من خلال هذا الفيلم أن اؤكد على أن اللبنانيين رغم المصاعب والمعوقات لكن هذا لم يمنعهم من الاستمتاع بالحياة ووجود الامل"

وتدور احداث الفيلم حول "هادي" وهو ممثل شاب مشهور يمر بأزمة ومحبط من المستوى المتدني للفن، واثناء محاولته إعادة النظر في اختياراته الفنية تصله فرصة العمر.

يذكر أن مخرجة العمل لارا سابا بدأت مشوارها بفيلم عبور عام ١٩٩٨،وقصة ثواني،وع مفرق طريق.

وقد رشح قصة ثواني عام ٢٠١٣ في اكثر من ٢٠ مهرجان سينمائيا وحصل على جائزة اغضل فيلم روائي طويل بمهرجان مالمو للسينما العربية، كما نال جائزة أفضل ممثل في المهرجان الدولي للسينما المستقلة في بروكسل.