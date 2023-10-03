تحت عنوان الجمال والأناقة..درة التونسية تبرز أنوثتها بفستان أسود مورج- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة التونسية درة على المتابعين بجمالها من خلال صور نشرتها عبر حسابها، وتألقت درة بفستان رائع أظهر رشاقة جسمها، فالفستان ديق باللون الاسود قصير من دون اكمام زين على أطرافه بورود كبيرة، وتركت درة شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.

بعد الإنتقادات التي طالتها بسبب فستانها الشبيه بقميص النوم .. إليسا في جلسة تصوير بالفستان نفسه



وشاركت درة مؤخرا، في مسلسل "الأجهر"، بطولة الممثل المصري عمرو سعد، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

يذكر ان درة حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت للمرة الأولى في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي، مثلت أدوارًا عدة في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضورًا طاغيًّا في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).

