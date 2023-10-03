بالفيديو- مي كساب تخلد ذكرى والدها الراحل بـ "حضن ابويا"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية مي كساب صورة تجمعها بوالدها الراحل عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلى كلمات أغنيتها "حضن ابويا"، إستذكرت مي والدها بهذا العمل الذي قامت به تخيلدأً لروحه.



هذه الأغنية من كلمات محمود عبدالله، الحان محمدى، توزيع أحمد امين، وتقول كلماتها:

بعد ابويا ما راح بعاني

واللي طبطب أو واساني

برضه كتّر خيره يُشكر

بس مهما الكل خدني

جوه حضنه أو سندني

جنب ابويا شئ لا يُذكر

كل حاجه عملها ليّا

مستحيل حيروح أثرها

مين يعوض قلب نبضُه

أو عيون فقدت بصرها

مين ف ضيقتي دعالي قده

ربنا معايا سترها

رحلتي ف الدنيا بعده

ربنا يهوّن سفرها

لما كان بيشوف همومي

يبقي أقرب من هدومي

و بدُعاه النور يقيدلي

حُضن ابويا كان أماني

ياما شال عني وحماني

والدُعا الطيب قاعدلي

