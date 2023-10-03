بالصور- بين الكاجول والأنيق..هدى المفتي تخطف الأنظار في اسبوع الموضة في باريس

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية هدى المفتي خلال مشاركتها باسبوع الموضة في باريس بصور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بلوك رائع إرتدت فيه قميص مفتوح باللون الابيض تحته توب باللون الأسود مع جيليه من الجلد الأسود ونسقت معها شور قصير ضيق أسود، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها ونظارات شمسية على عينيها.



وكانت أطلت هدى المفتي على الجمهور، وظهرت بفيديو وهي ترتدي فستاناً متوسط الطول باللون الأسود من دون أكمام، ضيقاً في جزئه العلوي، وواسعاً من الأسفل، وتزينه وردة سوداء عند أعلى الصدر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً.

وكانت آخر أعمال هدى المفتي فيلم "شماريخ"، الذي تظهر من خلاله كضيفة شرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن بطولة الممثل المصري آسر ياسين، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي وأكشن.

