نيللي كريم تعلن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل عدد من النجوم والمشاهير دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية مقبلة وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة نيللي كريم قائلة: "كلنا بنحب بلدنا وأكيد كلنا خدنا بالنا الفترة اللي فاتت التغييرات العظيمة اللي حصلت في البلد، عشان كده أدعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لرئاسة الجمهورية".

وكان من أبرز هؤلاء النجوم أيضًا النجم كريم عبد العزيز والذي ظهر بمقطع فيديو يعلن خلاله تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية مقبلة قائلًأ: "أؤيد وأرشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة لما بدأوا من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع للمواطن المصري".