زينة تنشر صورة مع أولادها: "حياتي بقى ليها لزمة بوجودكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأت الفنانة زينة ابنيها "عز الدين" و"زين الدين" بمناسبة عيد ميلادهما ونشرت صورة برفقتهما عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام".

وعلقت "زينة" قائلة: "زي النهاردة كان أحلى يوم في حياتي، اليوم اللي غير الدنيا في قلبي وعقلي وخلاني أحس إن لحياتي لزمة وإني مهمة وان فيه لوجودي معنى، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه ربنا يخليكوا ليا ويحفظكم ويسعدكم".

وتواصل زينة تصوير مشاهدها من فيلم "الإسكندراني" والذي تتعاون خلاله للمرة الأولى مع الفنان أحمد العوضي ويشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية منهم حسين فهمي، محمد رضوان، بيومي فؤاد، محمود حافظ، إخراج خالد يوسف.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان، وعرض ضمن موسم رمضان الماضي.