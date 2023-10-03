محيي إسماعيل يشيد بأداء محمد فهيم في "تشارلي": "عندنا مسرح ولا عروض برودواي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان الكبير محيي إسماعيل على حضور آخر العروض المسرحية ل "تشارلي" بطولة الفنان محمد فهيم والذي قام بنشر فيديو يجمعهما سويًا من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر "فهيم" مقطع فيديو للفنان محيي إسماعيل وهو يشيد بالعرض المسرحي قائلًأ: "بس يا محمد النهاردة اتفرجت على عمل غير مسبوق، أنا قبل كده روحت أمريكا وشفت مسارح برودواي مسرح الإمبريال هناك شوفت البؤساء هنا لا تقل عن أمريكا بل تزيد وأنت عملت تشارلي تشابلن لو هو كان عايش مكنش هيعرف يعمله كده".

واستكمل: "وبعدين عندك لياقة وثبات انفعالي لم أره في ممثل عالمي واللي عملتوه يدرس في العالم كله وتوريهم أن فيه في مصر عنده لياقة مش عند حد خالص ودى مش مجاملة ده كلام علمي عن اللي شوفته على المسرح شفت شيء غير مسبوق تأليفًا وموسيقى إخراج وأداء".

وعلق "فهيم" على مقطع الفيديو قائلًا: "شهادة غالية عندي جدًا وكنز وتاج فوق راسي من الفنان القدير القيصر محيي إسماعيل".

وتحقق مسرحية "تشارلي" نجاحاً كبيراً مؤخراً وعرضت لأول مرة في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد العلي وهي عبارة عن مسرحية استعراضية عن حياة أسطورة السينما "تشارلي تشابلن"، تأليف مدحت العدل، استعراضات عمرو باتريك، ألحان إيهاب عبد الواحد، موسيقي نادر حمدي، ديكور حازم شبل، ملابس ريم العدل، وإخراج أحمد شوقي البوهي.

وعرضت مسرحية "تشارلي" مؤخرًا ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته الـ 30 هذا العام والتي أقيمت في الفترة من 1- 8 سبتمبر الماضي.