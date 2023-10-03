نجوم الفن يهنئون العراق بـ اليوم الوطني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ عدد من نجوم الفن، الشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، الذي يوافق 3 أكتوبر، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وائل كفوري

كتب الفنان وائل كفوري، عبر حسابه بموقع "إكس": "عراق التاريخ والأصالة، كل عام والعراق وشعبه بألف خير بمناسبة عيد اليوم الوطني العراقي".

يارا

وكتبت يارا، عبر حسابها بموقع إكس: "كل عام والعراق وأهله بخير وصحة".

نوال الزغبي

وكتب الفنانة اللبنانية نوال الزغبي: "كل عام والعراق بخير وازدهار، دمتم فخرًا لوطنكم ومصدر إلهام للأجيال القادمة".

كارول سماحة

وكتبت الفنانة كارول سماحة: "سلام ومحبة كبيرة مني للعراق، يبقى هالبلد الغالي على قلوبنا وشعبه الطيب والمحب بتطور وازدهار ورمز الحضارة والفن والتاريخ".

مروان خوري

ونشر الفنان مروان خوري صورة علم العراق، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والعراق وشعبه بألف خير، أتمنى أن يعم عليكم الأمن والأمان والسلام".

ميريام فارس

وكتبت ميريام فارس: "ينعاد على العراق وأهلها بالصحة وإن شاء الله هل العيد يكون حامل معه راحة البال والسلام".