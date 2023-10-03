أول تعليق من فيفي عبده بعد خضوعها لعمليةجراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة فيفي عبده عن حالتها الصحية، عقب إجرائها عملية جراحية

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تمارس التمارين الرياضية

وعلقت: "صباح الفل والصحة والعافية عليكم وعلينا الله يديمها من نعمة ويحفظها من الزوال ده بعد العملية الثانية والحمد لله".

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان عام 2022 بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من اخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.