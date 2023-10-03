فن ومشاهير

أول تعليق من فيفي عبده بعد خضوعها لعمليةجراحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة عن حالتها الصحية، عقب إجرائها عملية جراحية

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تمارس التمارين

وعلقت: "صباح الفل والصحة والعافية عليكم وعلينا الله يديمها من نعمة ويحفظها من الزوال ده بعد العملية الثانية والحمد لله".

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان عام 2022 بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من اخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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