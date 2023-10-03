في ختام ملتقى أولادنا.. نور أبو حساب: دعم الرئيس السيسي لذوي الاحتياجات شجعني على تقديم "حنقدر نعيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ المخرج والفنان نور أبوحساب تصوير فيديو كليب جديد لأغنية "حنقدر نعيش" بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا في حفل ختام الدورة السابعة من ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، يوم الجمعة الماضي، علي المسرح الصغير بدار الأوبرا، في حضور نجوم الفن والسفراء والقنصليات، ووفود 41 دولة عربية وأجنبية.

وخلال حفل ختام ملتقى أولادنا الدولي شارك 70 طفلًا من 8 دول هي مصر وبولندا وروسيا وسيرلانكا والكونغو وزيمبابوي وسوريا في غناء أغنية "هنقدر نعيش" من ألحان شريف حمدان وتأليف عبد الله حسين ومكساج محمد جودة، واستعراضات وإخراج نور أبو حساب

وأعرب "أبو حساب" عن امتنانه وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته لملتقى أولادنا الدولي السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة، ودعمه لذوي الهمم كأحد المظاهر البارزة التي تميز الجمهورية الجديدة

وتابع: هذا الدعم والتشجيع من الرئيس السيسي هو ما دفعني لتقديم هذه الأغنية ووضع رؤيتها وتصورها، مؤكدًا دعمه للرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة لإكمال مسيرة الاستقرار والتنمية في مصر.

وكشفت عن تصوير الأغنية بشكل سينمائي مع مقاطع غناء الأطفال لها في ختام المهرجان ومقاطع أخرى لزيارتهم للعاصمة الإدارية

كما قدم "أبو حساب" خلال ملتقى أولادنا أغنية أخرى بعنوان "أصحاب" باللغة اليابانية من تأليف د.حسين الزناتي ولحن تراثي ياباني