أبرزهم هالة صدقي وبشرى وبوسي شلبي.. توافد النجوم بحفل افتتاح مهرجان العراق الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح مهرجان العراق الدولي في دورته الأولى وسط حضور نخبة من أبرز النجوم في مصر والوطن العربي وذلك بدولة العراق.

وبدأ توافد عدد من النجوم على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح منهم الفنانة هالة صدقي، الفنانة بشرى، الإعلامية بوسي شلبي، إلى جانب عدد من نجوم الدراما والسينما العراقية.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صور ومقاطع فيديوهات من كواليس حفل الافتتاح عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام".

ووصل نجوم حفل الافتتاح إلى العراق أمس الاثنين وكانت في استقبالهم الفنانة شذى حسون رئيس المهرجان حيث حرصت على استقبال الفنانة هالة صدقي بنفسها وقدمت لها باقة من الورود فور وصولها.

وكشفت الفنانة شذى حسون في وقت سابق عن إقامة مهرجان جوائز العراق يقوم بتكريم الفنانين ضمن عدد من الفئات المختلفة لأول مرة في العراق.

وأكدت أن المهرجان سيقوم بتغيير نظرة الوطن العربي عن العراق وسيشهد العديد من التغيرات والتواصل مع المهرجانات العالمية والعربية.