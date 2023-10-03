الأمير هاري يحتاج جلسات كهرباء لنسيان مشاهد زوجته الجريئة بمسلسل "Suits"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الأمير هاري، دوق ساكس عن معاناته من نسيان مشاهد زوجته "ميجان ميركل" الحميمية بـ أحداث مسلسلها "Suits" والذي شاركت ببطولته منذ موسمه الأول عام 2011.

وتحدث الأمير هاري عن علاقته بزوجته ضمن مذكراته "Spare" والتي تم نشرها بشهر يناير الماضي، وعن معرفته بها بعد صدور المسلسل وأنه لم يتخيل أنها شاركت بعدد من المشاهد الحميمية.

وجاء في أحد فصول مذكرات الأمير هاري بعنوان "The Invictus Games" عن صدمته بمجرد مشاهدته لعدد من المشاهد الحميمية لزوجته "ميجان" ضمن أحداث مسلسل "Suits"، كما ذكر رغبته في زيارة موقع تصوير المسلسل في تورنتو، كندا.

وعلق بكتابه قائلًأ: "لقد ارتكبت خطأ عندما قمت بالبحث عن مشاهدها الحميمية على جوجل، وشاهدتها وهي تتشاجر مع أحد أبطال المسلسل في أحد المكاتب وسوف يتطلب الأمر العلاج بالصدمات الكهربائية لإخراج تلك المشاهد من رأسي".

وشاركت "ميجان ميركل" كإحدى بطلات مسلسل "Suits" منذ عام 2011 حتى زواجها من الأمير هاري عام 2018 وقامت منذ ذلك الحين بالابتعاد عن التمثيل.

وأشارت العديد من التقارير العالمية أن السبب وراء ترك "هاري" لقصر باكنجهام الملكي هو العلاقة التي لم يتم الموافقة عليها بين الأمير هاري وميجان ميركل وهو ما دعي "هاري" لترك القصر وقضاء حياته مع "ميركل".

يذكر أن مسلسل "Suits" تم تحويله لنسخة مصرية عرضت على شبكة قنوات "OSN" وشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، ريم مصطفي، تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد.