بالصور.. أحمد حاتم مع صناع "حسن المصري" في العرض الخاص للفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "حسن المصري" بإحدى دور العرض السينمائي بمدينة 6 أكتوبر بحضور أبطاله وصناعه استعدادًا لبدء عرضه تجاريًا غدًا الأربعاء.

وكان على رأس الحضور بطل الفيلم الفنان أحمد حاتم، الفنان مراد مكرم، الفنان هاني عادل، الفنانة ايه سماحة، الفنان أحمد عبدالحميد والفنان حسن أبو الروس

تدور أحداث فيلم "حسن المصري" حول معاناة "حسن" من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة، فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كافة المخاطر مهما كلف الأمر.

ويشارك ببطولة الفيلم كلًا من مراد مكرم، لينا صوفيا بن حمان، أيسل محمد، دياموند بو عبود، فريال يوسف، تأليف نورا لبيب، وإخراج سمير حبشي.

ويعيش الفنان أحمد حاتم انتعاشة خلال الفترة الماضية حيث شارك بعدد من الأعمال منها فيلم "المطاريد" والذي تم عرضه مطلع العام الجاري.

يذكر أن أحمد حاتم إلى جانب مشاركته بطولة فيلم "حسن المصري"، يشارك أيضاً ولأول مرة مع المخرج الكبير محمد أمين والفنانة ليلي علوي بفيلم "التاريخ السري لكوثر"، إلى جانب فيلم "الملحد" تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج محمد جمال العدل والمقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة.