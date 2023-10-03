شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إضراب الكتاب فى هوليوود "مؤقتا" للتصويت على العقد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت نقابة الكتاب الأمريكية خطوتها التالية بإنهاء إضرابها المستمر رسميًا، حيث أرسل كل من WGA West وWGA East بطاقات التصويت لأعضائها، مما سمح لهم بالتصويت على عقد النقابة الجديدة مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، بعد استمرار الإضراب WGA لمدة 148 يومًا قبل الاتفاق على الصفقة الأخيرة.

وبدأ بالفعل وسيستمر حتى يوم الاثنين 9 أكتوبر الجارى حتى الساعة 1ظهرًا، بـ مشاركة أكثر من 11000 عضو في WGA مؤهلون للتصويت في الانتخابات، وقالت رئيسة WGA-W ميريديث ستيم ورئيسة WGA-E ليزا تاكيوتشي في بيان مشترك أرسل إلى رسائل البريد الإلكتروني للأعضاء: "نحن نؤيد بقوة هذا العقد المقترح ونشجعكم على التصويت للتصديق عليه".

على الرغم من أن الصفقة لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل أعضاء WGA، فقد قام قادة WGA بتعليق جميع جهود الاعتصام وسمحوا للكتاب بالكتابة مرة أخرى للاستوديوهات أثناء إجراء التصويت على التصديق.

ونظرًا للدعم الذي أظهره الأعضاء بالفعل للصفقة الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المحتمل أن يتم التصويت.

وهذا هو البريد الإلكتروني الكامل الذي أرسله قادة WGA إلى الأعضاء:

العضو العزيز،

تعد هذه الرسالة الإلكترونية بمثابة إشعار بحقك في التصويت على التصديق على اتفاقية الحد الأدنى الأساسي (MBA) لعام 2023، ونحن نحثكم بشدة على التصويت لصالح التصديق، ويأتي الاتفاق المقترح إليكم بدعم إجماعي من لجنة التفاوض بشأن 2023، كما أنها تتمتع بدعم مجلس إدارة WGAW " رابطة الكتاب في أمريكا الغربية " ومجلس WGAE " رابطة الكتاب في أمريكا الشرقية "، حيث صوت كلاهما بالإجماع لصالح التصديق في 25 سبتمبر الماضى.

أما عن كيفية التصويت: فـ يخضع ماجستير إدارة الأعمال لعام 2023 للتصديق من قبل العضوية المشتركة لنقابة الكتاب في الشرق والغرب، حيث يمكن لأعضاء WGAW المؤهلين ذوي الوضع الجيد التصويت عبر الإنترنت بدءًا من الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين 2 أكتوبر الجارى، ويمكنك أيضًا الوصول إلى الاقتراع عبر الإنترنت من خلال موقع ويب WGA Contract 2023، وتستخدم اسم المستخدم الخاص بك هو اسمك الأخير وكلمة المرور الخاصة بك هي رقم معرف العضو المكون من ثمانية أرقام الموجود في بطاقة عضوية النقابة الخاصة بك.

وعن اجتماع الأعضاء: ستعقد WGAW " رابطة الكتاب في أمريكا الغربية " اجتماعًا شخصيًا في نهاية فترة التصويت للإجابة على أية أسئلة متبقية حول الاتفاقية المبدئية، وسيتم عقد الاجتماع في الطابق الثاني من مقر النقابة، 7000 دبليو ثيرد ستريت، لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90048 ظهر يوم 9 أكتوبر الجارى.

على أن تنتهي فترة التصويت في 9 أكتوبر الجارى في تمام الساعة 1 ظهرًا، بالتوقيت الصيفى الباسيفيكى، وسيتم إعلان النتائج على موقعي WGAW وWGAE بعد إغلاق التصويت.

نحن نؤيد بقوة العقد المقترح ونشجعكم على التصويت لصالح التصديق عليه.

ميريديث ستيم، رئيسة WGAW

ليزا تاكيوتشي كولين، رئيسة WGAE