شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يحضر العرض الخاص لفيلمه "حسن المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان أحمد حاتم العرض الخاص لفيلمه "حسن المصرى" بإحدى سينمات أكتوبر، كما حرص على التواجد الفنان حسن أبو الروس.

وأطلق مؤخرًا صناع فيلم حسن المصري الإعلان الرسمي للعمل، المقرر إطلاقه غدا الأربعاء في دور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج.

واستعرض الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري مزيدًا من التفاصيل حول عالم الفيلم، حيث كشف عن مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقتٍ مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرّب إليه، وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعّل المهمة أكثر خطورة.

ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.