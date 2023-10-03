شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس مصممة حفلات زفاف وبيومي فؤاد طبيب نفسي فى "أسود ملون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم بيومي فؤاد في بطولة فيلم اسود ملون، ومن المقرر عرضه في عيد الحب المقبل بدور السينما المصرية.

ويجسد بيومي فؤاد في فيلم أسود ملون دور طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، وتشارك في بطولة العمل رنا رئيس التي تجسد دور مصممة حفلات زفاف.



فيلم اسود ملون

وانتهي بيومي فؤاد من تصوير دوره في الفيلم مؤخرا، والعمل حاليا في مرحلة المونتاج.

يشار إلى أن الفيلم كان يحمل في البداية عنوان المكلكعين لكن تم تغييره من قبل الشركة المنتجة.



فيلم اسود ملون





قصة فيلم أسود ملون

وأسود ملون فيلم رومانسي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.



فيلم اسود ملون

ومن ناحية أخرى يبدأ الفنان بيومي فؤاد تصوير فيلمه الجديد "وقت إضافي" الأسبوع المقبل، استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائي في الموسم الشتوي المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناوله قضية اجتماعية يتم مناقشتها من خلال أحداث العمل، وينتج عنها صراع بين أبطال العمل .

الفيلم بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد سلطان، فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة.