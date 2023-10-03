شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم ينتظر عرض مسلسل "صوت وصورة" وفيلم "حسن المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان مراد مكرم حالة من النشاط الفني هذه الأيام، حيث ينتظر عرض مسلسل وفيلم خلال الأيام المقبلة، إذ ينتظر عرض مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع المقرر عرضه على قناة dmc، من إخراج محمود عبد التواب، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى .

وكانت قد طرحت قناة DMC البرومو الدعائى لمسلسل "صوت صورة" والذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض قريبًا، وكشف البرومو عن طبيعة العمل الذى يتناول سلبيات مواقع التواصل الاجتماعى ومدى تضليلها للواقع واستخدامها في التشويش وإدخال مستخدميها في العديد من الأزمات والمشاكل، والمسلسل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما ينتظر مراد طرح فيلم "حسن المصرى" بطولة الفنان أحمد حاتم المقرر طرحه في السينمات الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.