شرطة مقاطعة فينتورا تكشف على القوى العقلية لـ بريتني سبيرز بعد فيديو السكاكين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قامت القوات الأمنية بمقاطعة "فينورا" بمدينة كاليفورنيا الأمريكية بزيارة قصر النجمة بريتني سبيرز الذي يقدر بـ 7.4 مليون دولار للاطمئنان على صحتها وقواها العقلية وذلك بعد نشرها مقطع فيديو مؤخرًا وهي تلعب بالسكاكين عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ووفقًا لموقع "DailyMail" قامت السلطات الأمنية بالاطمئنان على حالة "بريتني" الصحية وذلك بعدما تقدم العديد من متابعيها بعدد من البلاغات التي طالبوا خلالها بالاطمئنان على قواها العقلية إلا أن الشرطة أكدت أن "بريتني" لا تعاني من أي حالة نفسية سيئة.

ونشرت "سبيرز" خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو جديد وظهرت خلاله وهي ترقص بـ "سكاكين" وتبدو السكاكين حادة وحقيقية إلا أن "بريتني" نفت كونها حقيقية.

وعلقت "بريتني" على الفيديو قائلة: "بدأت ألعب بالسكاكين في المطبخ، لا تقلقوا إنها ليست حقيقية الهالويين في الطريق".

وأثارت بريتني سبيرز جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو مؤخرًا وظهرت خلاله وهي "شبه عارية" وسط مطالبات بالاطمئنان على قواها العقلية إلا أن أغلقت التعليقات على صفحتها.

وكشف موقع "TMZ" بشهر أغسطس الماضي عن انفصال بريتني سبيرز عن زوجها عارض الأزياء الإيراني سام أصغري وأكد الموقع أن "سام" شكي أكثر من مرة عن تعرضه للضرب من قبل "بريتني" خلال فترة زواجهما ونشب بينهما العديد من الخلافات التي استدعت في بعض الأحيان تدخل الأمن.

وعلم موقع "TMZ" أن الخلافات بدأت منذ بداية العام الجاري بعدما ظهر "سام" بكدمة في عينه إلى جانب "عضة" على ساعده بعدما التقطت عدد من الصور له بواسطة مصوري الباباراتزي وطلبوا منه الإفصاح عن اسم الشخص الذي قام بضربه ولكنه لم يكشف عن اسمه وقتها وطلب منهم عدم تصويره.

كما كشف الموقع في تقريره عن خوف "سام" من "بريتني سبيرز" نظراً لحبها المعروف للسكاكين، وعن احتفاظها بالعديد من السكاكين داخل منزلها حتى في غرفة نومها.

واشار الموقع إلا أن هناك اتفاق رسمي بالانفصال تم بين "سام" و"بريتني" منذ أسابيع عندما اتهمها بخيانته وكان الأمر بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير.