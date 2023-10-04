هالة صدقي تهدي جائزة "أفضل ممثلة" للشعب العراقي بـ مهرجان العراق الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فازت الفنانة هالة صدقي بجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها بمسلسل "جعفر العمدة" وذلك بحفل توزيع جوائز مهرجان العراق في دورته الأولى هذا العام.

وشهد الحفل حضور كوكبة من ألمع النجوم وصناع السينما في مصر والوطن العربي والذين حرصوا على التواجد ودعم المهرجان في أولى دوراته.

وصعدت الفنانة هالة صدقي على المسرح ووجهت الشكر للقائمين على المهرجان وعلقت قائلة: "بقدم التعازي لكل بيت حزين لكن عجلة الحياة لازم تستمر وأنا الحقيقة سعيدة جدًا إني باخد جائزة هنا في بغداد في بلد الحضارات والتاريخ العراق دي حاجة كبيرة في قلوبنا كلنا وفي تاريخ البشرية".

واستكملت: "أنا بهدي الجائزة دي للشعب العراقي اللي ياما تعب واتعذب وضحى بحاجات كتير أوي عشان يحافظ على بلاده بحييكم وبحييكي يا شذي لأنك عارفة القوة الناعمة قوتها قد ايه وإن شاء الله نحتفل كل شهر مش كل سنة أن العراق وبغداد بتكبر وبتكبر".

ووصل نجوم المهرجان إلى العراق أمس الاثنين وكانت في استقبالهم الفنانة شذى حسون رئيس المهرجان حيث حرصت على استقبال الفنانة هالة صدقي بنفسها وقدمت لها باقة من الورود فور وصولها.

وكشفت الفنانة شذى حسون في وقت سابق عن إقامة مهرجان جوائز العراق يقوم بتكريم الفنانين ضمن عدد من الفئات المختلفة لأول مرة في العراق.

وأكدت أن المهرجان سيقوم بتغيير نظرة الوطن العربي عن العراق وسيشهد العديد من التغيرات والتواصل مع المهرجانات العالمية والعربية.