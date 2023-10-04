رامي صبري يشعل حفل توزيع جوائز مهرجان العراق على أغنية "يمكن خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شارك الفنان رامي صبري بحفل توزيع جوائز مهرجان العراق في دورته الأولى والذي أقيمت فعالياته مساء أمس الثلاثاء في العراق.

وقدم "رامي" فقرة غنائية على هامش الحفل ووقع اختياره على أغنية "يمكن خير" والتي لاقت تفاعلًأ من قبل المتواجدين بالحفل.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي على حضور فعاليات المهرجان ودعم رئيسته الفنانة شذى حسون منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان جمال سليمان، الفنان منذر رياحنة، الفنانة مى كساب، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة بشرى، الإعلامية بوسي شلبي وآخرون.

وتم تكريم الفنانة هالة صدقي عن دورها بمسلسل "جعفر العمدة" والذي عرض بموسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة في مصر والوطن العربي .

وعبرت "هالة صدقي" عن فرحتها بالتكريم وقامت بإهداء الجائزة للشعب العراقي ووجهت الشكر للقائمين على المهرجان وبالأخص رئيس المهرجان الفنانة شذى حسون على نجاحها في إدارة الدورة الأولى للمهرجان وتجميع هذه الكوكبة من النجوم.

وكشفت الفنانة شذى حسون في وقت سابق عن إقامة مهرجان جوائز العراق يقوم بتكريم الفنانين ضمن عدد من الفئات المختلفة لأول مرة في العراق.

وأكدت أن المهرجان سيقوم بتغيير نظرة الوطن العربي عن العراق وسيشهد العديد من التغيرات والتواصل مع المهرجانات العالمية والعربية.