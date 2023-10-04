نادين نجيم بدون مكياج وبشرى بصحبة وليد توفيق.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إسراء عبد الفتاح

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح، صورة لها برفقة زوجها الفنان حمدي الميرغني ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر برفقة كلبه.

هدى المفتي

وظهرت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة أنيقة أثناء قضاء إجازتها الصيفية في باريس ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "الإستورى" وظهرت وهي جالسة على سلم الطائرة.

تامر هجرس

ظهر الفنان تامر هجرس برفقة والدته، ونشر الصور على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "الإستوري" وعلق: "ماما".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها بموقع "إنستجرام"، صورة لها أثناء تواجدها بـ مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

بشرى

ظهرت الفنانة بشرى، برفقة المطرب وليد ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام" توفيق وعلقت: "فتى أحلام كل البنات، وليد توفيق..تيجى نقسم القمر أنا نص وانتي نص، آه يا وليد يا أبهة إيه العظمة دي كلها".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها أحدث ظهور لها، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "الإستوري" .

نادين نجيم

ظهرت نادين نجيم بدون مكياج وشاركت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وعلقت: "أبدو متعبة".