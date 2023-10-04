سميحة أيوب عن تدريس مسيرتها في مناهج التعليم: يجب تعريف الطلاب على مبدعي وطنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

أعربت الفنانة سميحة أيوب، عن سعادتها بتدريس مسيرتها ضمن منهج الصف السادس الابتدائي، مشيدة بالتطور في أفكار وزارة التربية والتعليم، ورغبتها في الارتقاء بالأجيال المقبلة.

وأضافت "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة ترغب في تعريف الطلاب على ثقافة ومبدعي وطنهم، موضحة أن مشوار الفنان طويل وبه جهد وحب وتنوير للشعب.

وأوضحت أن السواد الأعظم من الفنانين حريصون على إيصال رسالة خاصة بصياغة وجدان المواطن، مشيرة إلى أن تدريس مسيرتهم يأتي في إطار عملية تنويرية من الناحية السياسية والتعليمية والتربوية والثقافة والحضارة.

وتابعت: "هذا البديل للمسرح المدرسي، حتى نعرف أطفالنا وشبابنا على مبدعي بلدهم ويأخذونهم رموزًا للكفاح؛ يتعلمون أن هذه مسيرة جادة وأن يحبوا عملهم ويقرأون ويصلحون من أنفسهم.. أعجبت بهذا التفكير المتحضر".

وأردفت: "مفيش حاجة اعتباطا ومن جد وجد والحمد لله".