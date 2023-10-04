شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: المخرج شاكر عبد اللطيف له الفضل فى ظهورى مسرحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة إسعاد يونس، مساء الثلاثاء، الفنان الكبير صلاح عبد الله في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة dmc.

وتحدث الفنان صلاح عبد الله عن بداياته المسرحية، وقال إن المخرج شاكر عبد اللطيف له الفضل فى نقلتي المسرحية، وهو من قدمني لمحمد صبحى.



صلاح عبد الله

وعن نور الشريف قال صلاح عبد الله: "نور الشريف كان يحتضن المواهب الجديدة احتضانا فنيا دافيا، ويحضرنى موقف حين كنا نحضر لفيلم دم الغزال، كان الكاتب الكبير وحيد حامد مصمما أن أجسد دور عبد الستار، لكن نور الشريف قال له: "عايز أعمل الدور ده، فوحيد قاله: لا ده صلاح عبد الله، ليرد نور الشريف: أنت صح". وعلق قائلا: "نور الشريف مُعلم كبير، والدالى أفرز مواهب ونجوما كبارا".

وفى وقت سابق تم عقد ندوة لتكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16 برئاسة الفنان محمد رياض، والتي أدارتها الناقدة رشا عبد المنعم، وحفل توقيع للكتاب الخاص به.

وقال الفنان صلاح عبد الله: "كان لدى الميل الأعظم للمسرحيات المؤلفة مصريا وعربيا، فكانت أول تجربة للمخرج والمؤلف نادر صلاح الدين، كانت معي في مسرحية "الخناونة" في الجامعة، وكذلك الكاتب محمود دياب قدمت له مسرحية "رسول من قرية دميرة" وحصلت على الجوائز العديدة، فكنت مؤمن به جدا، كما اني افتخر دايما أن ربنا جعلني سبب لظهور فنان كبير مثل المخرج خالد جلال، كان أول وقوف له على خشبة المسرح معي في مسرحية من إخراجي، فاعتبره معمل تفريخ لمعظم النجوم الذين ظهروا على الساحة حاليا مسرحيا وسينمائيا وتليفزيونيا، من خلال تجربته بمركز الإبداع".