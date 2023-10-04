شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان: "اختيار مريم" من أمتع تجاربى وبذلنا مجهودا كبيرا لخروجه للنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد رضوان خلال ندوة فيلمه "اختيار مريم" الذى عرض بمسابقة الفيلم المصرى ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط: "أرى هذه التجربة من أمتع التجارب التى شاركت بها، وقمت بتصويره قبل تجربتى فى مسلسل "موضوع عائلى"، والذى ظهرت فيه بشخصية رمضان حريقة، وقمت بتصوير جزء كبير من الفيلم وكنت مستمتع كثيرا به، واعتبرها خطوة إيجابية، خاصة أننا بذلنا مجهودا كبيرا من أجل خروج الفيلم إلى النور.

وأوضح محمد رضوان: "المجهود الكبير الذى بذلته فى الفيلم ظهر على الشاشة، وكان ذلك نابعا من إيمان فريق العمل بالمهرجان محمود يحيى وقدراته الفنية ورؤيته للعمل الذى يناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، والتى تخص جميع فئات المجتمع سواء الأب الذى يقوم زوجته والشباب الصغار الذين يعيشون فترة المراهقة الصعبة، وفوجئت بالمستوى الفنى لهؤلاء النجوم الشباب الذين يخوضون تجربة التمثيل لأول مرة".

ويناقش "اختيار مريم" مجموعة من المشاكل المجتمعية في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تدور الأحداث خلال يوم واحد عن أسرة مصرية، بعد أن تتعرض ربة الأسرة "مريم" لإغراء مالي كبير قد يحل أزمة الأسرة ولكن من خلال قضاء بعض الوقت مع أفراد تلك الأسرة نكتشف أن مشكلتهم أكبر بكثير من مجرد أزمة مالية.

فيلم "اختيار مريم" من بطولة محمد رضوان، رشا سامي، جنا صلاح، أحمد أبو زيد، أحمد سيف، زياد كرم، عبد الرحمن فرجاني، رغدة سعيد، عزت عبد النور، يعقوب مصري، ماهي سلامة، مايكل تادرس، وأحمد رضوان، ويعرض يومي الثلاثاء والأربعاء في سينمات رينسانس ومترو على التوالي.















