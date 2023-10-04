شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "اختيار مريم": تحضير الفيلم استغرق 4 سنوات وعملته بميزانية منخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الفيلم المصرى "اختيار مريم" بمسابقة الفيلم المصرى ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، وذلك بحضور عدد من أبطاله منهم محمد رضوان والمؤلف والمخرج محمود يحيى وماهى سلامة.

وقال المخرج محمود يحيى فى ندوة الفيلم: "سعيد بعرض أولى أعمالى السينمائية فى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، خاصة أننى من خريجى المعهد العالى للسينما، والعمل استغرق تصوير والتحضير له 4 سنوات حيث بدأنا فى 2019 حتى 2023".

وأوضح محمود يحيى: "قبل هذا العمل أخرجت عدد من الأفلام القصيرة وسعيد بالعمل مع كل فريق الفيلم، خاصة محمد رضوان الذى قدم دوره ببراعة شديدة، وهو من الممثلين الذين يمتلكون قدرات عالية ويحترم مهنته كثيرا". وأوضح محمود يحيى أن فيلمه واجه صعوبات إنتاجية ويعد الفيلم من الأعمال المستقلة منخفضة التكلفة.

وناقش "اختيار مريم" مجموعة من المشاكل المجتمعية في إطار من الكوميديا السوداء، حيث تدور الأحداث خلال يوم واحد عن أسرة مصرية، بعد أن تتعرض ربة الأسرة "مريم" لإغراء مالي كبير قد يحل أزمة الأسرة ولكن من خلال قضاء بعض الوقت مع أفراد تلك الأسرة نكتشف أن مشكلتهم أكبر بكثير من مجرد أزمة مالية.

فيلم "اختيار مريم" من بطولة محمد رضوان، رشا سامي، جنا صلاح، أحمد أبو زيد، أحمد سيف، زياد كرم، عبد الرحمن فرجاني، رغدة سعيد، عزت عبد النور، يعقوب مصري، ماهي سلامة، مايكل تادرس، وأحمد رضوان، ويعرض يومي الثلاثاء والأربعاء في سينمات رينسانس ومترو على التوالي.













