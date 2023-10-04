شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله عن "ذئاب الجبل": العزاءات والأفراح كانت تقام بعد عرض الحلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة إسعاد يونس، اليوم الثلاثاء، الفنان الكبير صلاح عبد الله في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة dmc.

وتحدث النجم صلاح عبد الله عن نجاح مسلسل ذئاب الجبل، قائلا إنه بعد عرض الحلقات الأولى بدأت الشوارع تخلو من المارة لمشاهدة المسلسل، خاصة أنه لم يعرض فى شهر رمضان الكريم.



صلاح عبد الله فى ضيافة إسعاد يونس

وأضاف صلاح عبد الله: "يحكى أن العزاءات والأفراح كانت تقام بعد عرض حلقات المسلسل، وهذا النجاح كان نتيجة صعوبات كثيرة فى الصعيد".

وعن مسلسل "ريا وسكينة"، كشف صلاح عبد الله: "وقتها كنت أقدم عرضا مسرحيا فى السعودية، لكن المخرج جمال عبد الحميد قال لى: أنا هستناك وهظبط الجدول بتاعك، والعمل مكتوب حلو قوي وفريق المسلسل عظيم".

كما تحدث عن فيلم "مواطن ومخبر وحرامى" واختيار الراحل شعبان عبد الرحيم لدور الحرامى، وقال: "داود عبد السيد سألنى تفتكر الناس هتلومنى على اختيار شعبان عبد الرحيم، فقلت له إطلاقا فهذا يحسب لك".