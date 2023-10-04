شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا: خضعت للعلاج النفسى بسبب العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى إدريس إلبا أنه خضع للعلاج النفسى العام الماضي بعد تكوين بعض "العادات غير الصحية"، وذلك بعدما ظهر الممثل في البودكاست Changes with Annie Macmanus حيث اعترف بأنه "مدمن للعمل" وأراد "التكيف".



إدريس إلبا

حيث صرح إلبا قائلا: "الأمر هو أننى لدي بعض العادات غير الصحية التي تشكلت خلال عملى، حيث شعرت أننى مدمن للعمل بشكل كبير وهذا ليس أمرًا رائعًا للحياة بشكل عام".

وتابع إلبا قائلا:" كل شيء يحتاج إلى التوازن"، كما أوضح الممثل كيف شجعته مسيرته المهنية على العمل أكثر، مضيفًا: "تلك هي المسارات التي كان علي أن أتبعها، "يجب علي التكيف"".

وأنهى إلبا حديثه قائلا: "الاستوديو الخاص بي في منزلي، أحب دائما أن أكون هناك، أفتح الكمبيوتر وأقول: "لا أعرف ماذا سأصنع اليوم"، ولكن دون مقدمات يظهر العمل بهذه الطريقة، وأنا ممتن لهذه الطريقة، يمكنني العمل لمدة 10 أيام على فيلم، وأقوم بتدريبات تحت الماء، وأحبس أنفاسي لمدة ست دقائق، ثم أعود وأجلس في الاستوديو وأشعر بالاسترخاء، مرة أخرى