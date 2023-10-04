شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يكشف موقفه من عمل بناته فى الفن: مش عايز زمايلى يزعلوا منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الفنانة إسعاد يونس، مساء الثلاثاء، الفنان الكبير صلاح عبد الله وبناته في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة dmc.



دنيا صلاح عبد الله

البداية كانت مع البنت الكبرى دنيا صلاح عبد الله التي تحدثت عن عملها وقالت: "بدأت صحفية ثم مراسلة ثم فى التليفزيون وبعدها الراديو". وأضافت: "بدأت ممثلة وعشت سحر المسرح مع أبى".

وعن موقفه من التحاق بناته فى الوسط الفنى قال صلاح عبد الله: "فيه ناس بيزعلوا مني، لكن المهنة صعبة جدا، بشوف زميلاتى بيتعبوا جدا، كأب أشفقت على بناتى من هذا التعب وليس اعتراضا على مهنة التمثيل".



شروق صلاح عبد الله

أما شروق صلاح عبد الله فقالت إنها تعمل مدرسة فى إحدى مدارس اللغات، كما أنها لا تحب الأضواء وليس لديها الجرأة للظهور أمام الجمهور على عكس أختها دنيا، كما أنها متزوجة وعندها طفل اسمه مراد". وأكدت أن أهم ما يميز أبيها طيبة قلبه.



جنا صلاح عبد الله

وأخيرا آخر العنقود "جنا" قالت إنها تستعد للالتحاق بالجامعة وترغب فى دراسة "البيزنس"، كما أنها تحب الرسم والغناء، وأبوها بالنسبة لها المثل الأعلى.