شكرا لقرائتكم خبر عن بروفات علي الحجار قبل إحياء حفله بمناسبة نصر أكتوبر غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري حاليا النجم الكبير علي الحجار بروفات حفله المقرر إحياؤه غدا على مسرح السامر بالعجوزة، بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم، ومن المقرر أن يحمل الحفل عددا من المفاجآت، ويقدم الحجار خلاله عددا من أغانيه القديمة والحديثة وأغاني أكتوبر.

وقدم مؤخرا النجم علي الحجار واحدة من أقوى حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء بدورته الـ 31، ورفع الحفل شعار "كامل العدد"، حيث بدأ بأغنية "ماتمنعوش الصادقين"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأعرب على الحجار عن سعادته بحفله فى مهرجان القلعة قائلاً: "مبسوط بكل الجمهور الذي حضر حفل مهرجان القلعة"، ووجه التحية للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حماده الموجي.

وأشعل النجم على الحجار حفله بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته 31 بأغاني "الزين والزينة" و"اللي بني مصر"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم الحجار أغنية "عزيز على القلب" لوالده الراحل إبراهيم الحجار.

وتفاعل جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31، مع النجم على الحجار أثناء تقديمه بعض أغنياته مثل "عم بطاطا، ريشة، ولما الشتا يدق البيبان".

وقدم عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور الذي رفع أعلام مصر، ومن بين هذه الأغاني، "تجيش نعيش" و"بطلة حكايتي" و"العروسة" و"في برد الليل" و"زي الهوا" و"على قد ماحبينا" و"من غير ماتتكلمي" و"مسألة مبدأ".

واختتم النجم علي الحجار حفله بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء بـ"ميدلي للأغانى الوطنية"، وقدم مجموعة مختارة من أغاني انتصارات أكتوبر، منها خلي السلاح صاحي، وحلوة بلادي، والله أكبر، ورافعين رايات النصر، وأحلف بسماها. وبادل الجمهور علي الحجار برفع أعلام مصر أثناء غناء الأغاني الوطنية.

















