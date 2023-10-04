شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين دولار إضافية في مجمل إيرادات فيلم Blue Beetle عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الأبطال الخارقين الجديد Blue Beetle، بـ حوالى 5 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 127 مليونًا و 339 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 18 أغسطس الماضى بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعتين و7 دقائق، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات العمل بين 71 مليونًا و 39 ألف دولار في دورالعرض الأمريكية، و56 مليونًا و300 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Blue Beetle بعد اختيار جعران فضائي لخريج جامعي يدعى خايمي رييس ليكون مضيفه، ويمنح المراهق بذلة من الدروع قادرة على امتلاك قوى غير عادية وغير متوقعة، ويغير مصيره إلى الأبد عندما يصبح البطل الخارق المعروف باسم الخنفساء الزرقاء، أو Blue Beetle، العمل مستوحى من إحدى شخصيات شركة DC.

ويقوم ببطولة فيلم Blue Beetle الجديد كل من شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيكي جي، داميان الكازار، جورج لوبيز، أدريانا بارازا، بيليسا اسكوبيدو، إلبيديا كاريو، سوزان ساراندون، هارفي جيلين، راؤول ماكس تروجيلو.