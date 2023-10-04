بصورة عائلية.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة زينة بيوم ميلاد ابنيها التوأم زين الدين وعز الدين في أجواء عائلية بسيطة، ووجّهت لهما رسالة.

وحرصت النجمة المصرية كعادتها على إخفاء ملامح التوأم بشكل كامل بصور الإيموجي، ونشرت صورة تجمعها بهما عبر خاصية الستوريز في تطبيق “إنستغرام”، بدت فيها بملابس كاجوال وهي تتوسّطهما وتحتضنهما.

وأرفقت زينة الصورة بالتعليق: “زي النهاردة كان أحلى يوم في حياتي، اليوم اللي غيّر الدنيا في قلبي وعقلي وخلاّني أحس إن لحياتي لازمة وإني مهمة وإن لوجودي معنى”. وأضافت: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه ربنا يخليكوا ليا ويحفظكم ويسعدكم يا روحي اللي عايشة بيها”.

ومن الناحية الفنية، تشارك زينة في بطولة فيلم “الإسكندراني” للمخرج خالد يوسف، ويشاركها في البطولة عدد من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان.