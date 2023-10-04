“الوقت سرق مني حاجات كتير”.. محمد فراج يكشف أسراراً عن حياته الشخصية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد فراج للمرة الأولى عن جوانب مختلفة في شخصيته بعيداً من الحياة العملية، وأكد أن الزمن غدر به عندما سلب منه أشياء كثيرة وأشخاصاً يحبّهم.

وقال فراج في تصريحات إعلامية: “الزمن غدّار والوقت سرق مني حاجات كتير أولهم ناس مهمين ملحقتش أستمتع بوجودهم معايا”.

وأضاف: “فاتني حاجات كتير، فاتني عمر في طفولتي معشتهوش ويا ريت لو رجع بيا الزمن، وأهم مراحل حياتي الفترة اللي مريت بيها لما والدي ووالدتي ماتوا ومرحلة أحلى قصة حب في حياتي… فترة طفولتي سابت بصمة واضحة جداً جوايا بس مش مكتملة وكنت أتمنى إن الفترة دي يكون فيها قرب لحاجات كنت محتاج أعيشها أكتر، وفاتني في حياتي وقت كان المفروض أقضيه مع أمي وأبويا أكتر من كده”.

وأردف فراج بالقول: “تجربتي مع الزمن هي اللي صنعت محمد فراج بس لما بنبقى في الموقف نفسه مش بنبقى مدركين ممكن نكسب إيه من الموقف ده، والظروف والزمن خدموني لما وقع في طريقي ناس مهمين ولما قابلت حب حياتي، وأنا عندي حنين أكتر للماضي ومحطة القطر الأهم في حياتي هي بسنت زوجتي”.

يُذكر أن محمد فراج يعيش حالياً انتعاشة فنية، حيث يُعرض له في دور السينما فيلم “فوي فوي فوي”، الذي يشارك في بطولته العديد من الفنانين، أبرزهم: نيللي كريم، طه دسوقي، حنان يوسف، بيومي فؤاد وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال، فيما ينتظر فراج عرض مسلسل “بطن الحوت” على منصة “شاهد”، والذي يضم إليه الفنانين: باسم سمرة، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، هاجر السراج، بسمة…، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.