بهذه الصور.. درة تكشف حقيقة حملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الأيام الماضية أخبار عن حمل الفنانة درّة، وذلك بعد نشرها صوراً ارتدت خلالها فستاناً واسعاً وظهر فيها انتفاخ بطنها، ما أثار الجدل حول حملها.

ونشرت درّة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة لها، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستاناً ضيقاً قصيراً باللون الأسود، أبرز قوامها الرشيق، لتنفي بذلك الأخبار التي تم تداولها أخيراً عن حملها، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

يُذكر أن آخر أعمال درة الفنية، مسلسل “الأجهر” الذي عُرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنانون: عمرو سعد وناهد السباعي وأنوشكا، ونالت عنه درّة جائزة أفضل ممثلة دور نسائي من “مهرجان الفضائيات العربية” الأخير.

ويُعد مسلسل “المتهمة” من أهم أعمال درّة الأخيرة، وهو مكوّن من عشر حلقات ومن إخراج تامر نادي، وشاركها في البطولة: دياب ومها نصار وعلي الطيب… وتدور أحداثه في إطار من التشويق والرعب والإثارة، حيث تجسّد درة شخصية “نورهان” التي تتعرض للعديد من المشاكل، وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهرب منها طوال الأحداث.