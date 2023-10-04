آسر ياسين ضيف شرف في فيلم هذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافق الفنان آسر ياسين على المشاركة كضيف شرف في فيلم “فرقة الموت” الذي يقوم ببطولته الفنانان أحمد عز ومنة شلبي، علماً أنها المرة الأولى التي يشارك فيها آسر ياسين مع أحمد عز في عمل فني.

فيلم “فرقة الموت”، يخوض خلاله أحمد عز تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية “خُط الصعيد” الذي أرعب منطقة الصعيد في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

وكانت الفنانة منة شلبي قد انضمت الى فريق عمل فيلم “فرقة الموت” في تجربة هي الرابعة لها في السينما مع أحمد عز، بعد أن قدّما معاً “الجريمة” للمخرج شريف عرفة، و”بدل فاقد” للمخرج أحمد علاء، وظهورها ضيفة شرف في فيلم “حلم عزيز”، ومن المقرر البدء بتصوير الفيلم في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وهو من إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهيني، ويُعد استكمالاً للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما.

يُذكر أن آخر أعمال آسر ياسين السينمائية، فيلم “شماريخ”، والذي انتهى تصويره قبل فترة، ومن المقرر أن يُعرض في دور السينما خلال موسم نصف العام الدراسي الحالي.