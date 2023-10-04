فيلم Oppenheimer يواصل تحقيق أعلى الإيرادات حول العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازال الفيلم الأمريكي Oppenheimer يحقق النجاح بشكلٍ متوالٍ، وبشكلٍ خاص على مستوى الإيرادات، حيث وصلت إيراداته إلى 933 مليوناً و978 ألف دولار على مستوى العالم منذ طرحه للمرة الأولى في يوليو الماضي.

حقق فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal Pictures، والذي يأتي عرضه لمدة ثلاث ساعات إيرادات وصلت إلى 322 مليوناً و500 ألف دولار بدور العرض السينمائي الأمريكية، فيما حقق الفيلم 611 مليوناً و178 ألف دولار بدور العرض السينمائي حول العالم.

وكان فيلم “oppenheimer” قد حقق خلال مطلع سبتمبر إيرادات لم يصل إليها أي فيلم سيرة ذاتية من قبل، محققاً أكثر من 912 مليون دولار في جميع دور العرض السينمائي بكافة أنحاء العالم طوال فترة عرضه في دور العرض، وفقاً لـ”Box Office Mojo”.

وبذلك يصبح فيلم oppenheimer الذي يسرد قصة حياة العالم روبرت أوبنهايمر هو فيلم السيرة الذاتية الأعلى ربحاً على الإطلاق، متجاوزاً بذلك فيلم “Bohemian Rhapsody” والذي تم عرضه عام 2018، والذي كان قد حقق 910 ملايين دولار على مستوى العالم.

ويأتي فيلم oppenheimer من بطولة كيليان مورفي، روبرت داوني، مات ديمون، إيميلي بلانت ومن تأليف وإخراج كريستوفر نولان. وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي من خلال استعراض السيرة الذاتية للعالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير مشروع مانهاتن كل شيء في العالم.