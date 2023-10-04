حامل في أشهرها الأولى.. درة التونسية تثير الجدل بعد ظهورها ببطن منتفخة والجمهور يخمّن حملها – شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 03:58 صباحاً - أثارت الفنانة درة الجدل خلال صورها الأخيرة التي شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام) حيث ظهرت ببطن منتفخة قليلة الأمر الذي دفعهم للتخمين حول حملها في أشهرها الأولى

درة حامل في الشهر الأول

ظهرت الفنانة درة التونسية بالصور التي قامت بنشرها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام، بفستان أسود، يتميز بورورد كبيرة الحجم.

ووضعت هي يدها على بطنها، كما اتخذت أوضاع من الصور خفي حجم بطنها والتي تظهر أكبر من الطبيعي، وخاصة أن درة تتميز بالجسم الممشوق.

درة في مهرجان الفضائيات العربية

في سياق مختلف حرصت الفنانة درة على حضور مهرجان الفضائيات العربية، حيث تم تكريمها على دورها في مسلسل “الأجهر” والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

ظهرت درة بفستان من اللونين الأسود والأبيض من تصميم فؤاد سركيس ويبلغ سعره 46 ألف جنيه.

ووجهت النجمة درة، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” رسالة شكر لـ مهرجان الفضائيات العربية بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “الأجهر” مع النجم عمرو سعد.

وكتبت درة: “شكرا لمهرجان الفضائيات العربية على جائزة التميز والإبداع أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل الأجهر وشكرا لشركة الصبّاح التي تشرفت بالعمل معها آخر أعمالي المتهمة والأجهر وشكرا لجمهوري الحبيب أتمنى تقديم الأفضل لكم دائما”.

واختتمت درة التونسية منشورها: “ومبروك لكل زميلاتي وزملائي المبدعين.. مهرجان الفضائيات العربية”.

مسلسل درة الجديد

وكان أخر مسلسل شاركت به درة هو مسلسل “المتهمة” الذي تم عرضه في 2022، عبر منصة شاهد الألكترونية، والتي تدور قصتها حول شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل، ثم تجد نفسها متهمة بجريمة قتل لا تذكر عنها أي شيء، وتكرس حياتها لمهمة العثور على المجرم الحقيقي وإثبات براءتها.

وشارك درة في هذا العمل كل من حمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد ، ويتكون من 10 حلقات فقط، وهي طبيعة الأعمال التي تقدمها منصة شاهد خلال العامين الأخيرين، حيث لا يزيد عدد الأعمال المقدمة عن 15 ولا تقل عن 5، وأتي العمل من تأليف وإخراج تامر نادي.

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