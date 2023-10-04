خبر مؤسف وصادم عن النجم القدير لطفي لبيب يُحزن الجماهير!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 03:58 صباحاً - أعلن الفنان المصري لطفي لبيب اعتزاله التمثيل نهائياً، وذلك بسبب معاناته من أزمة صحية ألمت به مؤخراً.

سبب اعتزال لطفي لبيب

قرر لطفي لبيب أن مشواره الفني انتهى للأبد لأنه اصبح غير قادر على مشقة التصوير لساعات طويلة، وأكد في تصريحات صحفية أنه سيتفرغ لاستكمال علاجه بعد تدهور حالته الصحية، خلال فترة إصابته بجلطة في الآونة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور للطفي لبيب كان في في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

نبذة عن لطفي لبيب

لطفي لبيب ممثل مصري (مواليد 1947) اشتهر بأداء الأدوار الثنائية وأدوار الأب في عديد من الأعمال الفنية. كما أنه ممثل مسرحي وإذاعي وتليفزيوني. حصل على ليسانس في الآداب من كلية الآداب جامعة الإسكندرية ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية.

كان لطفي لبيب محبًا للمعرفة، ويجيد التحدث باللغة العربية الفصحى، والسبب في ذلك قراءته للقرآن الكريم وحفظ عدد من أياته رغم اعتناقه الدين المسيحي. رفض والده عمله في مجال الفن ليلتحق بكلية الزراعة، إلا أنه لم يحتمل أكثر من عامين لينضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية.

لطفي لبيب أحد أبطال حرب أكتوبر

تعتبر مرحلة تجنيده بالجيش المصري من أبرز محطات حياته، وهو من قضى 6 سنوات ونصف السنة كجندي في سلاح المشاة، ضمن “الكتيبة 26” التي عبرت قناة السويس يوم 6السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

كان لطفي لبيب قريبا من الشهيد أحمد حمدي، خلال استشهاده بقذيفة إسرائيلية على الكوبري الذي صنعته القوات المصرية للعبور إلى الجبهة الثانية من القناة. دون لطفي لبيب كل تفاصيل فترة تجنيده، حتى أصدر كتاب “الكتيبة 26” ، وهو عبارة عن قصة درامية من واقع حرب أكتوبر، وكل أمنيته أن تتم ترجمة ذلك العمل الأدبي إلى فيلم سينمائي.

بعد انتهاء فترة تجنيده بالجيش المصري رشحه الفنان الراحل سعد أردش لتأسيس مسرح دبي القومي، وهو ما وافق عليه وسافر إلى هناك مباشرة، وأقام في دولة الإمارات العربية المتحدة لعدة سنوات.

وكانت أول مشاركته في عالم الفن من خلال فيلم “السفارة في العمارة” عام 2005، بعد أن رشحه الفنان عادل إمام لتجسيد شخصية السفير الإسرائيلي، ثم توالت عليه العروض الفنية وأصبح واحد من أهم الفنانين المساعدين في السينما والدراما.

حياته العائلية

رغم رفضه الحديث عن حياته الشخصية، كشف الفنان القدير لطفي لبيب بعض المعلومات عن زواجه وأنه لديه 3 أبناء و4 أحفاد، موضحا “أنا أعشق جو العائلة، وأخصص يوم الجمعة لأسرتي وأقضيه في اللعب مع أحفادي”.

مرض لطفي لبيب

يشار إلى أن لطفي لبيب تعرض لمضاعفات صحية بعد جلطة في المخ أثرت على حركة النصف الأيسر من جسده، ما أثر على تقلص حجم أدواره وقلة الأعمال الفنية المعروضة عليه.

ورغم كل هذه المضاعفات الكبيرة نفى لبيب صاحب الـ (76عاماً) في العام الماضي ما تردد حول نيته في اعتزال الفن، وأكد في أكثر من تصريح أنه لا يستطيع الابتعاد عن الفن مهما كانت حالته، وأنه يستطيع التمثيل لكن بـ”شروط” متعلقة بحالته الصحية.

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