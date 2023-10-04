زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها .. نشرت أول صورة لهما وأرفقتها برسالة مؤثرة – شاهد!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 03:58 صباحاً - احتفلت الفنانة المصرية زينة بعيد ميلاد توأمها من طليقها النجم أحمد عز عبر حسابها الرسمي على السوشيال ميديا.

ونشرت صورة جمعتها بأبنائها عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ووجهت لهما رسالة عبرت من خلالها عن حبها لهما ومدى ارتباطها بهما.

زينة تحفل بعز وزين الدين

وكعادة زينة ترفض الكشف عن ملامح أطفالها في الإعلام والسوشيال ميديا، وقامت بإخفاء ملامحهما حتى في صورة الاحتفال بعيد ميلادها.

زينة تحتفل بميلاد نجليها عز الدين وزين الدين – الصورة من الستوري الخاص بها على إنستجرام

تفاعل جمهور زينة مع منشورها وتمنوا لها السعادة مع أبنائها، وطالبها البعض بالكشف عن صورة ابنائها للتعرف عليهم.

زينة واحدة من النجمات اللاتي تقدس الحياة الشخصية، وعلى الرغم من المشاكل المثارة حول أزمة نجليها عز الدين وزين الدين من الفنان أحمد عز لكنها ترفض الظهور معهم على السوشيال ميديا والإعلام.

وأكدت أنها قررت أن تبعدهم حتى يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، لكن عندما يصلوا لعمر كبير سيكون لهم حرية الاختيار.

زينة تعتذر عن عمل فني جديد

وكانت زينة قد اعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم “أصل الحكاية”، وذلك بعد ترشيحها له كبطلة مطلقة، والبدء في التحضير للفيلم واختيار فريق العمل.

وكشف مصدر من داخل شركة الإنتاج أنه كان من المفترض أن تقوم زينة ببطولة الفيلم، الذي يخرجه المخرج محمد أمين، إلا أن الشركة المنتجة فوجئت باعتذارها عنه، وهو ما دفع الشركة للبحث عن بديلة لها.

آخر أعمال زينة الدرامية

يذكر أن الفنانة زينة شاركت مؤخرًا في موسم رمضان 2023 المنقضي من خلال مسلسل “جعفر العمدة“.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان ،زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى،طارق الدسوقى والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

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