فن ومشاهير

٣ نوفمبر.. صابر الرباعي يحيي حفلا غنائيا في الكويت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان صابر الرباعي لإحياء حفل غنائي يوم 3 نوفمبر المقبل في دولة الكويت.

ونشر الرباعي بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "في انتظاركم الجمعة 3 نوفمبر في الأرينا كويت في ليلة لا تنسى، كونوا بالموعد".

يذكر أن صابر الرباعي شارك مؤخرا في حفل روائع الموجي، الذي أقيم بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، في المملكة العربية ، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي، وقدم مجموعة من أجمل أغاني الراحل محمد الموجي، بينها: جبار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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