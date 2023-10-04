ميرنا وليد - بيروت - ينتهي فريق عمل مسلسل جولة أخيرة اليوم الاربعاء من تصوير حلقات المسلسل في لبنان وهو بطولة الممثل المصري احمد السقا ومواطنه أشرف عبد الباقي ليعود لمصر لإستكمال تصوير باقي الحلقات هناك .

وخاض الممثل المصري أحمد السقا تجربة درامية جديدة، حيث يدخل عالم دراما المنصات الإلكترونية من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "الجولة الأخيرة"،و كان قد بدأ العمل عليه والتحضير له منذ عام تقريباً.

وانطلق تصوير المسلسل، في شهر آب الماضي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويجسّد السقا خلال الأحداث شخصية طبيب يدعى يحيى، يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلماً يحاول تحقيقه ويحارب من أجله.

كانت هذه تفاصيل خبر فريق عمل مسلسل " جولة أخيرة " ينهي تصوير مشاهده في لبنان ويتجه الى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.