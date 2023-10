كريستوف فالتز من عائلة فنية كبيرة وهكذا بدأ مسيرته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم النمساوي كريستوف فالتز وهو ممثل نمساوي ألماني.

وهو معروف بعمله مع المخرج الأميركي كوينتين تارانتينو، وقد نال استحسانًا لتصوير دور SS-Standartenführer Hans Landa في فيلم Inglourious Basterds (2009) وصائد الجوائز الدكتور كينغ شولتز في فيلم Django Unchained (2012). لكل أداء، فاز بجائزة الأوسكار، وجائزة البافتا، وجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد. بالإضافة إلى ذلك، حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي وجائزة نقابة ممثلي الشاشة عن تجسيده لشخصية لاندا.

ولد كريستوف فالتز في فيينا، النمسا، لعائلة مسرحية، والدته إليزابيث أوربانسيك، مصممة أزياء نمساوية المولد، ويوهانس فالتز، منشئ مسرح ألماني المولد. لديه ثلاثة أشقاء. كانت جدته لأمه ممثلة مسرح بورغ في فيينا ماريا ماين، وكان جده زميله ممثل مسرح بورغ إميريش رايمرز. كان جده لأمه، رودولف فون أوربان، عالمًا نفسيًا وطبيبًا نفسيًا، وقد كتب كتابًا عام 1949 بعنوان "الكمال الجنسي والسعادة الزوجية".

حضر Theresianium وBillrothstrasse في فيينا. بعد التخرج، حضر ندوة ماكس رينهارت قبل الذهاب إلى نيويورك لحضور معهد لي ستراسبيرج. أثناء وجوده في نيويورك، التقى كريستوف بزوجته الأولى، وعاد إلى فيينا، ثم إلى لندن.

خلال الثمانينيات، عمل كريستوف بشكل أساسي في المسرح، حيث كان يتنقل من منزله في لندن إلى ألمانيا. بدأ Slowly Waltz العمل في التلفزيون، حيث قام بأدوار لمرة واحدة في المسلسلات والأفلام التلفزيونية. وسرعان ما تبعت أدوار الفيلم. لكن محاولات اقتحام السينما والتلفزيون الناطقة باللغة الإنجليزية باءت بالفشل. أعرب والتز عن امتنانه لأنه تمكن من كسب لقمة العيش ودعم أسرته من خلال التمثيل. لمدة ثلاثين عامًا كان يعمل بثبات ودون كلل بهذه الطريقة.

لم يبدأ مسيرته المهنية في هوليوود إلا بعد أن التقى بكوينتين تارانتينو. أدى دور العقيد هانز لاندا في فيلم Inglourious Basterds (2009) إلى نقل فالتز من حياته المهنية في التلفزيون/الأفلام الألمانية إلى الحياة الجديدة لنجم عالمي وممثل حائز على جائزة الأوسكار. حصل على 27 جائزة عن أدائه بدور هانز لاندا، بما في ذلك جائزة كان لعام 2009، وجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد، وجائزة بافتا لأفضل ممثل مساعد، وجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد (التي فاز بها مرة أخرى لعام 2012 بفك قيود جانغو (2012)).

كما قام أيضًا بتصوير عبقري الكمبيوتر كوهين ليث في فيلم The Zero Theorem (2013)، والمنتحل الأمريكي والتر كين في فيلم السيرة الذاتية _Big Eyes (2014)، وعدو 007 ورئيس SPECTER إرنست ستافرو بلوفيلد في _Spectre (2015)_. في فيلم كوينتين تارانتينو Inglourious Basterds لعام 2009، قام فالتز بتصوير SS-Standartenführer Hans Landa، المعروف أيضًا باسم "The Jew Hunter". ذكي، ومهذب، ومتعدد اللغات - ولكنه أيضًا يخدم مصالحه الذاتية، وماكر، وعنيد، وقاتل. لعب والتز دور رجل العصابات بنيامين تشودنوفسكي في فيلم The Green Hornet (2011). في نفس العام، لعب دور البطولة في فيلم Water for Elephants (2011)، وRoman Polanski's Carnage (2011)، ونسخة جديدة من الفرسان الثلاثة (2011). لعب دور صائد الجوائز الألماني الدكتور كينغ شولتز في فيلم Django Unchained للمخرج كوينتن تارانتينو (2012)، وهو الدور الذي كتبه تارانتينو خصيصًا لفالس.