"كوميديان جامد جدا".. ويزو توجه رسالة لمحمد ممدوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" صورة تجمعها بالفنان محمد ممدوح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ويزو على الصورة قائلة: "اللذاذة والعسل والسكر كله الممثل الجبار، الله أكبر.. محمد ممدوح أنا مبسوطة أوي أوي إني شوفتك النهاردة، ولازم أقابلك في شغل قريب جدا إن شاء الله لأنك كوميديان جامد جدا جدا ماشاء الله".

يذكر أن آخر أعمال ويزو فيلم "أخي فوق الشجرة"، بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.