فن ومشاهير

"كوميديان جامد جدا".. ويزو توجه رسالة لمحمد ممدوح

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو" صورة تجمعها بالفنان محمد ممدوح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ويزو على الصورة قائلة: "اللذاذة والعسل والسكر كله الممثل الجبار، الله أكبر.. محمد ممدوح أنا مبسوطة أوي أوي إني شوفتك النهاردة، ولازم أقابلك في شغل قريب جدا إن شاء الله لأنك كوميديان جامد جدا جدا ماشاء الله".

يذكر أن آخر أعمال ويزو فيلم "أخي فوق الشجرة"، بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا