شكرا لقرائتكم خبر عن "دادينا" أغنية جديدة لـ بهاء سلطان برعاية عزيز الشافعى وتامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم بهاء سلطان من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان " دادينا " كلمات الشاعر تامر حسين و الحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل فى ثانى تعاون معه على التوالى بعد أغنية "عجبناكو"، التى طرحت فى ألبومه الأخير. وهندسة صوتية ماهر صلاح ومن المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة

صناع الأغنية مع بهاء سلطان

وفى سياق آخر ، قال بهاء سلطان، إن مدينة العلمين الجديدة جميلة جدا وتطورت بشكل كبير، معقبا : "تهت فيها لأن أول مرة آجى هنا".وأضاف خلال حوارها لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "الجمهور هو سبب نجاحي.. ويارب اللى موجدين في الحفل يكونوا انبسطوا.. وقبل الحفل بكون مجهز مع فرقتى". وتابع: "بحضّر لأغنية جديدة هتنزل خلال الفترة المقبلة".

أحيا الفنان بهاء سلطان، حفلا غنائيا بمدينة العلمين، رفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل «الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة وتعالي ادلعك»، وغيرهما.