شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تنظم حفلاً لعلى الحجار اليوم احتفالا بذكرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأربعاء، برئاسة عمرو البسيونى، على مسرح السامر بالعجوزة، فعالية ثقافية وفنية احتفالًا باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وتبدأ الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لفرقة النيل للغناء الشعبي بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية.

ومن المقرر أن يقدم الفنان كريم كوجاك، حفل انتصارات أكتوبر والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما سيتم تقديم أوبريت جيش الشمس، ومن المقرر إذاعة الحفل عبر قناة الحياة.

وكان من المقرر إقامة حفل على الحجار فى محافظة الإسماعيلية، إلا أنه تم نقله بناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، عقب الأحداث المؤسفة فى مديرية امن الاسماعيلية.