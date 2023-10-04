شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات "على باب العمارة" لحاتم صلاح اليوم على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الأربعاء أولى حلقات مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح وآية سماحة، على منصة watch itالإلكترونية، وهو أحدث إنتاجات المنصة الخاصة.

مسلسل "على باب العمارة" عمل اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته بجوار حاتم صلاح وآية سماحة، كل من: محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

وكانت المنصة روجت للعمل خلال الأيام الماضية، إذ طرحت البرومو التشويقي والبوسترات الفردية للعمل، تمهيدا لعرضه.

يذكر أن منصة watch it الإلكترونية شهدت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، بطولة أمير عيد، ركين سعد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، ملك حجازي، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وكانت آخر أعمال حاتم صلاح في عالم الدراما مسلسل "الصفارة" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل.