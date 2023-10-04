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روديجر يحرج أنشيلوتي بعد فوز الريال علي نابولي

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محمد الفلاح - نجح النجم الألماني روديغر من تقديم أداء كبير في مواجهة نابولي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال، حمل معه الكثير من الإشادة من قبل الإعلام المدريدي.

فالنجم الألماني كان يحمل الخط الخلفي على مسئوليته بقيادة مميزة، منعت عن البلانكو خسارة اللقاء أو ضياع نقطتين علي الأقل بتعادل من قبل الفريق الإيطالي.

يرصد التعاقد مع قاطرة

أداء رويجر في غياب ميليتاو، يؤكد على أنه يستحق المشاركة بشكل مستمر حتى مع اكتمال خط الدفاع حيث أنه دائمًا ما يتألق في المناسبات الكبرى ويكون في الموعد مع البلانكو.

أنشيلوتي أصبح مجبرا علي منح روديغر المزيد من الوقت في الفترة المقبلة،  لا سيما بعد هذا الظهور المميز، ومشاركة اللاعب في إيقاف خطورة المهاجم الخطير أوسيمين.

ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال

هذا ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة بعد مرور جوالتين ب 6 نقاط كاملة، وبفارق 3 نقاط عن نابولي الوصيف، والذي خسر المواجهة التي جمعت الفريقين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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