شكرا لقرائتكم خبر عن روديجر يحرج أنشيلوتي بعد فوز الريال علي نابولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم الألماني روديغر من تقديم أداء كبير في مواجهة نابولي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال، حمل معه الكثير من الإشادة من قبل الإعلام المدريدي.

فالنجم الألماني كان يحمل الخط الخلفي على مسئوليته بقيادة مميزة، منعت عن البلانكو خسارة اللقاء أو ضياع نقطتين علي الأقل بتعادل من قبل الفريق الإيطالي.

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أداء رويجر في غياب ميليتاو، يؤكد على أنه يستحق المشاركة بشكل مستمر حتى مع اكتمال خط الدفاع حيث أنه دائمًا ما يتألق في المناسبات الكبرى ويكون في الموعد مع البلانكو.

أنشيلوتي أصبح مجبرا علي منح روديغر المزيد من الوقت في الفترة المقبلة، لا سيما بعد هذا الظهور المميز، ومشاركة اللاعب في إيقاف خطورة المهاجم الخطير أوسيمين.

ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال

هذا ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة بعد مرور جوالتين ب 6 نقاط كاملة، وبفارق 3 نقاط عن نابولي الوصيف، والذي خسر المواجهة التي جمعت الفريقين.