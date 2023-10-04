نادين نسيب نجيم تكشف سرّ غيابها عن الجمهور.. فماذا تحضّر؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن مشروعها الجديد، والذي كان السبب في تغيبها عن الجمهور والمتابعين في الفترة الماضية.



ويبدو أن نادين مهتمة جداً بمشروعها التجميلي الذي تعمل عليه منذ فترة، وشاركت الجمهور مقطع فيديو ظهرت فيه يدها وعليه المنتج الذي تعمل عليه، وعلقت: "بدكم تعرفوا بشو مشغولة ؟ وليش غايبة ؟ اتفضلوا احزروا شو عم جرب على ايدي".

وكانت قد نشرت إحدى معجبات نادين نسيب نجيم، صورة لصفحة فتاة تدعى فاطمة، ومن الواضح أنها من أكبر معجبات نادين، إذ إن صورة الحساب الأساسية هي صورة نادين، وأعلنت المعجبة أن صاحبة الصفحة قد فارقت الحياة، بسبب إعصار ليبيا، لترد عليها الممثلة: "حبيبتي فاطمة انا كتير كتير كتير زعلانة ما عم بقدر صدق انك تركتينا…. الله يرحمك و تكون روحك بالسما ما كان في اطيب من قلبك واليوم انا خسرتك وخسرت محبتك الكبيرة وخسرت اخت… رح نشتقلك كتير كتير ورح نضوي شمعة لروحك الله يرحم كل الضحايا و يرحمك".