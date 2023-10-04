ميرنا وليد - بيروت - حصدت الممثلة المصرية مايان السيد إهتمام الجمهور بعد غناءها لأول مرة، وتفاعلوا مع خفة دمها.

واختارت مايان السيد أغنية "مخصماك" للفنانة نوال، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، وتوزيع كولبيكس.

وتحدثت الممثلة المصرية عن دورها في مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"، وقالت: "أول مرة أقدم كوميدي مع المطرب عنبة في مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" فهو كوميديان بالفطرة، وعندما عرفت أن عنبة سيشارك معي "قلت يا لهوي هايجيبوا واحد عمره ما مثل.. بس اتفاجئت!".

وأضافت مايان السيد، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الاعلامية والممثلة إسعاد يونس: "أصعب شيء لي هو الكوميدي لأني أول مرة أقدم كوميديا، ولكن البعض ساعدني في المسلسل لتقديم الكوميديا".

وقامت الممثلة بأداء ديو غنائي مع الفنان مصطفى سعيد المعروف بـ"عنبة"، أغنية "مخصماك"، والذي قال بدوره: "كنت بحب التمثيل وجاءت لي أدوارا كثيرة لأن أكون بطل العمل ورفضت ذلك لأني ببدأ من الصفر".

وأضاف مازحاً: مايان السيد تحاول أن تشكرني قدام الناس لكن هي مش كده دي برج عقرب".

كانت هذه تفاصيل خبر مايان السيد تحصد إهتمام الجمهور بغناءها.. وهذه الأغنية التي اختارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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